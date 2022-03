NBA, Paul George torna dall’infortunio e cita Kobe Bryant

Prima partita NBA dal 22 dicembre scorso per Paul George. Un po’ di ruggine da togliere al meccanismo, ma l’abitudine a fare canestro è rimasta immutata. La prima tripla mandata a referto è arrivata all’inizio del secondo quarto ed è stata salutata da un’ovazione.

Paul George protagonista al rientro in NBA dopo tre mesi

34 punti, due rimbalzi, sei assist è una vittoria cruciale in ottica rincorsa Playoff. Ci sono stati senza dubbio rientri peggiori. Nell’intervista flash in campo concessa ai microfoni di TNT, George ha voluto rendere omaggio al compianto Kobe Bryant, indicandolo come vera fonte d’ispirazione nei momenti difficili:

“Kobe Bryant ha giocato spesso sopra al dolore di simili infortuni. Io ho sempre posto la mia asticella molto in alto e a fine carriera voglio poter dire di aver dato tutto. Mi sentivo bene, non avevo intenzione di restare in sospeso per il resto della stagione, avevo il desiderio di aiutare i miei compagni ed è bello tornare.”

La nota di colore a margine dell’intervista arriva da Reggie Jackson, che irrompe in onda scandendo M-V-P all’indirizzo di George. Un reintegro fondamentale per il rush finale di regular season dei losangelini.

