NBA, Los Angeles Lakers nei guai: trasferta a Dallas senza LeBron e Davis

I Los Angeles Lakers hanno inserito LeBron James ed Anthony Davis nella lista dei giocatori “in dubbio” per la trasferta di stanotte contro i Dallas Mavericks, ma è molto probabile che entrambi seguiranno la partita dalla panchina.

AD si è unito per la prima volta agli allenamenti di squadra dopo l’infortunio subito il 16 Febbraio contro gli Utah Jazz; per quanto riguarda LeBron James invece, il numero #6 dei gialloviola non si è unito agli allenamenti a causa dell’infortunio alla caviglia subito contro i Pelicans.

Ad intervenire sulla questione infortuni è stato il coach della squadra Frank Vogel, il quale ha chiarito davanti alle telecamere dei media, lo stato delle due stelle della sua squadra.

“Per quanto riguarda Davis, siamo ad un punto dov’è fondamentale vedere la reazione del suo corpo allo sforzo e soprattutto, se continua ad avvertire dolore nella zona interessata.”

“Quest’anno è stato duro per tutti noi. Siamo stati colpiti da più infortuni e quando succede, non c’è niente che tu possa controllare, siamo sfortunati. Non possiamo fare altro che compattarci e fare ciò che abbiamo già fatto in stagione. Concentrarci sulla nostra identità in campo con rispetto per chi è in campo e chi aspetta di tornarci”