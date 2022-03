NBA, infortunio al menisco per Robert Williams: Playoff a serio rischio

Non arrivano buone notizie per i Boston Celtics: Robert Williams dovrà stare lontano dai campi ‘diverse settimane’ per via della rottura del menisco nel ginocchio sinistro. L’infortunio era avvenuto sabato, nella sfida contro Minnesota ed era apparso subito serio, visto il dolore provato dal giocatore. Adesso è arrivato l’esito degli esami che non è proprio dei più positivi, come comunicato da Adrian Wojnarowski:

ESPN Sources: Celtics C Robert Williams has suffered a meniscus tear in his left knee and will minimally miss several weeks. Further evaluation today will help provide a timetable. Boston moved into first-place Sunday, and Williams has been immense part of NBA’s best defense.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 28, 2022