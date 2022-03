NBA, infortunio LeBron James contro NOLA: “Ho male alla caviglia”

Nella notte i Los Angeles Lakers hanno perso un incontro vitale per il proseguo di stagione. I gialloviola, infatti, hanno ceduto contro New Orleans, sprecando un vantaggio di ben 23 punti. Tra le altre cose, LeBron James – il quale ha terminato il match con 39 punti a referto – ha subito un infortunio alla caviglia sinistra durante il primo quarto. Un problema preoccupante, poiché a fine partita il nativo di Akron ha confessato di sentire dolore:

“Non ho idea di come sono riuscito a finire la partita. Dopo aver visto il replay, ho capito che era brutta. Io e Jaxson siamo partiti nello stesso momento per andare a rimbalzo, io sono andato sopra al suo piede e mi si è girata la caviglia. Da quel momento in poi ho sentito un dolore acuto lungo tutta la gamba, ha cominciato a scaldarsi. Ma non volevo uscire, mi rendevo conto dell’importanza di questa partita e volevo vincerla. Nel secondo tempo però non riuscivo ad arrivare in area come avrei voluto: ho perso tutta la mia esplosività”.

LeBron ha poi chiosato la sua situazione in questa maniera:

“Sfortunatamente dobbiamo volare, valutiamo la situazione giorno per giorno. Ora fa piuttosto male, ma spero di non saltare partite perché odio farlo. Non è la mia natura”.

NBA, LeBron James commenta la sconfitta contro i Pelicans

Poi, sulla sconfitta contro NOLA, James ha parlato così:

“Non siamo stati in grado di mantenere il nostro livello per tutto l’anno, e stasera è stato di nuovo uno di quei casi. È una situazione di m****. Scusate il mio linguaggio, ma è così che mi sento. Sono entrato in gioco con la mentalità che fosse un’atmosfera da Playoff, conoscendo le implicazioni dei Playoff e cose di quella natura… Mi sento come avessi sprecato una buona opportunità per me e per la nostra squadra. Non siamo stati in grado di fare il lavoro”.

