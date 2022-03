Pacers, Myles Turner chiude in anticipo la sua stagione NBA

Un infortunio al piede porta sempre strascichi piuttosto imprevedibili e, con la regular season NBA ormai avviata verso una fine tutt’altro che gloriosa, gli Indiana Pacers hanno scelto di non forzare il rientro di Myles Turner, ai box da metà gennaio. La notizia è riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.



Myles Turner si gioca molto: in ballo il nuovo contratto

Per il secondo hanno consecutivo Indiana non farà i Playoff e dunque vedremo Turner, già dato per partente a ridosso della Trade Deadline, soltanto all’inizio della prossima annata. Si tratta peraltro del suo contract year, dato che al termine della stagione 2022-2023 l’ex Texas sarà free agent sul mercato.

Leggi anche:

Infortuni NBA: la panoramica completa

Warriors rallentano senza Curry; Draymond Green scocciato

Quali sono i tie-breaker della classifica NBA per la regular season