NBA, DeAndre Ayton: “Se Monty Williams non vince Coach of The Year vado su Marte”

Continua la campagna dei Phoenix Suns per legittimare la loro posizione, al di là del record in classifica, agli occhi della NBA. La candidatura di molti elementi del roster ai premi stagionali, peraltro visibile a chiare lettere nell’intestazione dei profili social della squadra, si arricchisce a parole di una nuova, simpatica reazione.

DeAndre Ayton ha ipotizzato uno scenario paradossale per dare una misura della piena fiducia nel coaching staff Suns guidato da Monty Williams. Ecco le recenti dichiarazioni del centro bahamense:

“Se non vince lui [il premio di Coach of The Year] vado su Marte, ve lo dico. Non preoccupatevi, leggerete ‘Il centro dei Suns, DeAndre Ayton, è diretto verso Marte perché Monty…’ nah, sto giocando.”