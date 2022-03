Embiid crede al titolo NBA: “Dobbiamo giocare al livello più alto”

L’acquisizione di James Harden – e il corrispettivo addio di Ben Simmons – ha rilanciato pesantemente le ambizioni di titolo dei Philadelphia 76ers. Forti di una delle coppie più talentuose di tutte la lega, i Sixers vogliono arrivare fino in fondo alla Eastern Conference, per tentare l’assalto al titolo NBA.

Con un Harden in queste condizioni, decisamente ritrovato dopo gli appannamenti di Brooklyn, e un Embiid dominante come non mai e serio candidato per l’MVP, a Philadelphia si respira davvero un’aria di speranza di successo. A indicare la strada per raggiungerlo è stato proprio lo stesso camerunense.

Embiid: “Devo dominare”

Al centro del progetto di titolo di Phila c’è sicuramente Joel Embiid. Il centro dei Sixers sta giocando la migliore stagione della sua carriera, candidandosi di diritto al premio di MVP, ed è deciso a lanciare l’assalto al primo anello NBA:

“Abbiamo una chance [di vincere]. Ma dobbiamo giocare tutti al livello più alto possibile. Io devo essere dominante come sempre. Ovviamente anche Harden deve esserlo, sia nel segnare che nel mettere i compagni in condizione di farlo. Tutti i ragazzi devono rimanere uniti e crederci. Tyrese è stato fantastico, Tobias e Matisse anche. Tutti i ragazzi della panchina lo sono stati, fin qui”

Per i Sixers la sfida contro i Suns, persa 114-104, è stata l’occasione per sfidare la miglior squadra in NBA e capire quali sono i punti su cui lavorare. Se l’intenzione è diventare i migliori di tutti, bisogna battere i migliori.

Leggi anche:

Infortunio al menisco per Robert Williams: Playoff a serio rischio

Il rammarico di Jayson Tatum: “Fossi partito così, sarei MVP”

NBA, Warriors rallentano senza Curry; Draymond Green scocciato