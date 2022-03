NBA, Trae Young commenta i 45 punti contro New York: “I fischi? Non li sentivo”

Il protagonista di giornata è certamente Trae Young. Il giocatore degli Atlanta Hawks, infatti, ha fatto la voce grossa contro i New York Knicks. Si trattava di una partita certamente attesa, poiché il rapporto tra Young e il Madison Square Garden è particolarmente infiammato dagli scorsi Playoff. L’atmosfera effettivamente era rovente, ma non al livello degli ultimi Playoff. In un’intervista per TNT, il giocatore ha confidato che i fischi ricevuti non erano così forti come avrebbe pensato:

“No. Non li ho sentiti, davvero… Ad essere onesti con voi, l’ambiente non era molto rumoroso. Penso che ci fosse un po’ più casino durante i Playoff. C’era un sacco di gente in quelle particolari situazioni.”

Trae Young sul momento di Atlanta: “Abbiamo alti e bassi”

Poi, il giocatore ha parlato del momento degli Hawks, decisamente in calo rispetto allo scorso anno:

“Abbiamo avuto alti e bassi quest’anno, ma ci sono stati momenti in cui abbiamo dimostrato di essere la squadra vista solo qualche mese fa. Purtroppo abbiamo avuto giocatori chiave che si sono infortunati durante tutta la stagione, quindi ci siamo dovuti adattare alle situazioni. Ovviamente abbiamo lo stesso nucleo di giocatori, ma stiamo parlando di una squadra completamente diversa. Dobbiamo avere quella mentalità e quell’atteggiamento, andare sul campo per divertirci e competere ad alto livello ogni sera. Solo così avremo una possibilità di vincere.”

Leggi Anche

Risultati NBA, Milwaukee senza pietà contro Chicago, Warriors KO con Orlando

NBA, Isaiah Thomas agli Charlotte Hornets per il resto della stagione

NBA, Tyrese Maxey sale in cattedra contro i Miami Heat