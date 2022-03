NBA, Draymond Green sulle difficoltà di Golden State: “Stiamo giocando da stupidi”

Bruttissima sconfitta, nella notte, da parte dei Golden State Warriors contro gli Orlando Magic. La compagine californiana nelle ultime settimane sembra soffrire particolarmente indipendentemente dalla qualità dell’avversario. Nel post-partita contro Orlando, Draymond Green ha parlato in questa maniera delle difficoltà di Golden State:

“Penso che stiamo giocando in maniera troppo soft. Stiamo giocando in maniera stupida. Semplicemente non giochiamo bene a basket e veniamo puniti. È difficile vincere in questa maniera. Senza mancare di rispetto agli Orlando Magic, sono una delle peggiori squadre del campionato. Non siamo stati all’altezza. E se non possiamo competere con loro, di certo non possiamo farcela contro una grande squadra.”

NBA, Steve Kerr: “Livello di intensità fisica insufficiente”

Anche coach Steve Kerr ha cercato di giustificare il passo falso con Orlando in questa maniera:

“Dobbiamo essere più intelligenti. Ci deve essere un livello di disciplina e responsabilità più elevato, è come se mancasse un certo desiderio di competere. Ma so che i miei sono ragazzi fantastici. So che vogliono vincere. Ma dobbiamo imparare a vincere… E per ora non sappiamo come farlo. Per essere in grado di regolare gli avversari con continuità, serve un certo livello di intensità fisica. Ad oggi, non abbiamo il livello necessario.”

Un problema che arriva dall’assenza di Steph? Draymond ha risposto così:

“Non ha nulla a che fare con Steph. Lui non porta quel livello di intensità fisica che ci servirebbe, e non dovrebbe farlo. Non è il suo lavoro.”

