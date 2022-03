NBA, Isaiah Thomas agli Charlotte Hornets per il resto della stagione

Dopo una carriera NBA negli ultimi anni travagliata da infortuni e continui cambi di casacca, pare che Isaiah Thomas abbia trovato una nuova casa.

Come riportato dagli newser americani, gli Charlotte Hornets firmeranno la guardia fino alla fine della stagione. Thomas, alla nona squadra in sei anni (Celtics, Cavs, Lakers, Nuggets, Wizards, Pels, Lakers, Mavs e ora Hornets) troverà finalmente una stabilità alla corte di coach Borrego nel North Carolina. Con Charlotte, Isaiah Thomas sta mettendo a referto circa 9 punti a partita in poco più di 13 minuti di utilizzo, tirando col 45.5% da tre.

Hornets are signing Isaiah Thomas for the rest of the season, per @ShamsCharania Welcome back IT 👏 pic.twitter.com/QUkY95W318 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2022

Isaiah Thomas ci riprova: sarà fattore ai Play-In?

Thomas, ormai purtroppo un lontano parente dell’incredibile giocatore che aveva illuminato il TD Garden con i Boston Celtics solo qualche anno fa, potrebbe ancora dire la sua nella lega. A 33 anni, la sua presenza nello spogliatoio di Charlotte farà rima con leadership ed esperienza, tutto ciò che manca a dei giovani Hornets. Al nono posto ad Est (37-35), incastrati nella bagarre per un posto al torneo Play-In, gli Hornets avranno bisogno di ogni aiuto possibile per centrare un passaggio alla post season. Thomas si prepara ad essere un fattore.

