Risultati NBA, Milwaukee senza pietà contro Chicago, Warriors KO con Orlando

Nella notte gli Atlanta Hawks hanno vinto contro i Knicks grazie ad una prestazione da 45 punti di Trae Young. Al Madison Square Garden, il play ha dato spettacolo chiudendo 13/25 al tiro di cui 7/15 da 3 punti, 12/14 ai tiri liberi. Dall’altra parte, Alec Burks ha registrato 21 punti per i Knicks, che non potevano contare su Julius Randle per un problema al quadricipite. New York è stata in vantaggio anche di 10 punti all’inizio del 4°, ma Young ha ribaltato la partita a 7’45” dalla fine.

Dopo che Mo Bamba ha portato i Magic in vantaggio per 89-88 con una tripla a 52 secondi dalla fine, è stato Franz Wagner a ‘finire’ gli Warriors: l’ottava scelta dello scorso Draft (Michigan) ha messo a segno 3 tiri liberi a 12.2 secondi dalla fine, prima di trovare la schiacciata dopo la rimessa per chiudere il risultato sul 94-90. La sconfitta degli Warriors garantisce ai Suns (58-14) il 1° posto nella Pacific Division. Wendell Carter Jr. ha chiuso con 19 punti e 8 rimbalzi, davanti a Wagner (18, 3 assist). Jordan Poole ha firmato 26 punti e 6 assist, mentre Klay Thompson ha chiuso a 15 punti, Otto Porter Jr.14 punti e 15 rimbalzi.

Nikola Jokic ha registrato 30 punti, 14 rimbalzi, 6 assist, 3 stoppate e 2 palle rubate nella vittoria per 127-115 dei Nuggets sui Clippers. Milwaukee ha invece dominato Chicago: senza Khris Middleton (polso sinistro dolorante), il buon Giannis ha raccolto 25 punti, 17 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate. Unico neo: ha perso 9 palloni sui 14 perse della sua squadra.

