NBA, Darius Garland trascina i Cavs con 24 punti e 12 assist

I Cleveland Cavaliers continuano a stupire l’intera lega e a competere per un posto in alto in una competitiva Eastern Conference. Nella vittoria per 113-109 dei Cavs, si è distinto Darius Garland, che con i suoi 24 punti e 12 assist ha contribuito in modo importante alla vittoria.

La guardia All-Star, dopo l’ennesima prestazione di alto livello, si è preso i complimenti di tutti i compagni di squadra e dell’allenatore, JB Bickerstaff, che ha commentato così lo stato di forma della squadra, intervistato nel post-partita.

Darius Garland è decisivo per i Cavs, ma bene anche Mobley e Love: ecco le parole del coach

“Stiamo facendo molto bene e abbiamo ancora tante partite da giocare davanti a noi. Ci sono tante opportunità da raccogliere. I nostri tifosi sono sempre molto coinvolti e nelle partite in casa si può sentire un calore difficile da replicare altrove. Per questo credo che la nostra sia tra le migliori arene in tutta l’NBA.”

Il coach dei Cavs ha parlato anche dell’ottima prestazione di Evan Mobley, resosi protagonista della sua ventesima doppia doppia in stagione, con 12 punti, 11 rimbalzi e 6 assist.

“Credo che questa classe Draft verrà inserita tra le migliori tre o quattro di sempre. Ci sono tantissimi giocatori capaci di giocare ad un livello alto e di dimostrare un livello di maturità decisamente maggiore rispetto alla loro età effettiva.”

Nonostante i 40 punti segnati da Jerami Grant nel tentativo di recuperare la partita, i Cavaliers sono riusciti ad allungare in classifica, per difendere il sesto posto a Est dall’ascesa dei Raptors, in grande forma. Cleveland è al momento 3-1 in quella che è la striscia di gare in casa consecutive più lunga della stagione, che si concluderà il prossimo lunedì nella sfida con il grande ex di casa, LeBron James.

