NBA, il rientro di James Wiseman ancora posticipato: ecco i dettagli

Dopo aver mostrato ottime cose sia ai tifosi di Golden State e agli addetti ai lavori, James Wiseman si è addentrato in un percorso di recupero che si è rapidamente trasformato in una vera e propria odissea.

La seconda scelta al Draft 2020 è fuori per un infortunio al menisco dallo scorso aprile e ad ora, non sembra esserci una data ufficiale di rientro; dopo le iniziali rassicurazioni della franchigia, che aveva optato per farlo giocare in G-League, non c’è stato alcun comunicato riguardo lo stato del giocatore.

Nessuna novità riguardo il rientro di James Wiseman che potrebbe saltare definitivamente la stagione

James Wiseman ha giocato 39 partite nella scorsa stagione, realizzando 11.5 punti e 5.8 punti a partita. Riguardo lo stato del giocatore si è espresso Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors.

“Non possiamo permetterci di prendere decisioni in base al calendario o in base all’arrivo imminente dei playoff. Ogni decisione in merito, verrà presa tenendo conto dello stato di salute di James, della sua carriera e del suo futuro.”

Kerr ha infatti confermato come i Golden State Warriors non abbiano né deciso di lasciarlo fuori per tutta la stagione, né di scegliere una data per il rientro, aspettando piuttosto responsi dal suo ginocchio.

“Mi sento malissimo per James. Il pensiero che abbia dovuto subire un infortunio del genere a 20 anni, con tutto il futuro davanti, non è per niente bello. Dobbiamo essere molto cauti, faremo ciò che è meglio per lui”

