NBA, accoglienza calorosa per Russell Westbrook a Washington

Russell Westbrook è da sempre un giocatore decisamente divisivo. Nonostante le prestazioni attuali non al massimo del suo potenziale, il giocatore ha quasi sempre lasciato un ottimo ricordo tra i tifosi delle sue ex squadre.

Nella trasferta a Washington, Brodie ha ricevuto un’accoglienza decisamente calorosa dai tifosi della capitale che hanno imparato ad apprezzarlo nonostante il poco tempo a disposizione. La stagione giocata da Russ ai Wizards ha portato ottimi risultati alla squadra, qualificandosi ai playoff e lasciando buone impressioni ai giovani della squadra, tra cui Deni Avdija che si è detto più volte ispirato da Westbrook.

Accoglienza e video tributo nella capitale per Westbrook: ecco la sua reazione

Nella sconfitta dei Lakers, per 119-127, il giocatore in maglia #0 ha segnato 22 punti, collezionando anche 10 rimbalzi e 8 assist. Nel post-partita ha dedicato parole di apprezzamento ad una franchigia che lo ha accolto in un momento difficile della propria carriera.

“Sono davvero molto grato all’organizzazione e ai tifosi di Washington. Hanno accolto me e la mia famiglia a braccia aperte dal primo giorno in cui sono arrivato. Molte persone ci avevano dati per spacciati nello scorso anno, ma abbiamo dimostrato di poter competere e di poter costruire qualcosa qui. Molti dei ragazzi con cui ho giocato e dello staff tecnico sono ancora qui. Sono davvero felice di poter dire di aver giocato in un’organizzazione che ha da sempre creduto in me e nelle cose che posso fare.”

Anche nella sconfitta, dalla prestazione di Westbrook sono arrivati buoni segnali per la squadra e per il coach Vogel che gli ha dedicato belle parole nel post partita:

“Russ ha giocato molto bene. Sta tirando con molta sicurezza, aggiungendo buone mosse in post e un’ottima visione di gioco. Non potrei essere più felice di come sta giocando attualmente.”

