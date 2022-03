NBA, LeBron James supera Karl Malone: secondo all-time punti regular season

È uno dei tanti traguardi raggiunti da LeBron James in questa stagione NBA e – nonostante fosse il più preannunciato, una questione di quando e dove più che se, ha un sapore speciale. Con i 38 punti realizzati nella notte contro Washington, peraltro già vittima della performance da 50 alla Crypto.com Arena, LeBron James è diventato il secondo miglior marcatore di sempre per punti segnati in regular season. Raggiunto e staccato Karl Malone, che prima di questa partita distava appena 19 lunghezze.

Il canestro del sorpasso.

A look from inside the arena as LeBron moved in to 2nd All-Time in Scoring! Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/QmNzO2A7Ki — NBA (@NBA) March 20, 2022

Le dichiarazioni di LeBron al termine della gara mostrano orgoglio, al di là della sconfitta di squadra:

“Essere parte di questa lega da così tanto tempo e vedere il mio nome associato ai grandi del gioco che ho guardato, studiato dei quali ho letto, e che mi mi hanno ispirato a essere come loro, è un onore. Lo faccio per tutti coloro che sono stati parte di questo viaggio fin qui. Jabbar? Ho sempre giocato così e le cose sono successe come [conseguenza di tale approccio]. Spero di raggiungerlo in qualche punto della mia carriera. Finché non sarà il momento proverò a non pensarci troppo.”

NBA, punti regular season all-time: LeBron James insegue Kareem Abdul-Jabbar

La top 10 all time aggiornata al 20 marzo.

GIOCATORE PUNTI SEGNATI (REGULAR SEASON) Kareem Abdul-Jabbar 38387 LeBron James 36947 Karl Malone 36928 Kobe Bryant 33643 Michael Jordan 32292 Dirk Nowitzki 31560 Wilt Chamberlain 31419 Shaquille O’Neal 28596 Carmelo Anthony 28210 Moses Malone 27409

