NBA, Draymond Green è tornato: 3 azioni da Warriors Wizards

Quella tra Steph Curry e Draymond Green è un’intesa raffinata e quasi telepatica, dopo 10 anni insieme da compagni di squadra NBA. Una sintonia che emerge sì dalle reciproche parole di elogio pronunciate al termine della partita, ma prima ancora è evidente nel linguaggio comune che condividono sul campo.

Vediamo nel dettaglio tre giocate orchestrate da Draymond Green dalla partita contro gli Wizards andata in scena nella notte NBA. I riferimenti tra parentesi alle situazioni descritte si riferiscono al video condiviso da Anthony Slater di The Athletic.

Draymond Green is already getting Steph Curry a ton of open looks from deep that he hadn't been freed for the last couple months. Here are four examples during their brief court time in Draymond's first half back. pic.twitter.com/uXSjsfsnuC

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 15, 2022