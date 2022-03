Steph Curry non poteva chiedere un compleanno migliore, culminato con la vittoria degli Warriors grazie ai suoi 47 punti realizzati. Il regalo più grande gli è stato fatto da Draymond Green, tornato in campo dopo l’infortunio: dopo tanto tempo, Golden State ha rivisto i suoi tre tenori riuniti.

Con i 47 punti realizzati questa notte contro gli Wizards, Steph Curry si piazza al quarto posto della particolare classifica dei giocatori che hanno realizzato più punti nel giorno del loro compleanno. Ma le parole in conferenza stampa di Steph sono tutte per il ritorno di Draymond Green e sul futuro dei Big 3 di GS:

“I primi punti che ho segnato sono arrivati grazie ad un assist di Draymond: possiamo farlo anche mentre dormiamo [ride]. Non è altro che il frutto dell’esperienza, sono dieci anni che condividiamo il parquet: abbiamo sviluppato un’intesa incredibile, anche se non giochiamo insieme da un po’ la ritroviamo subito. È bello riavere Draymond, ma è ancor più incredibile pensare che io, lui e Klay siamo scesi in campo insieme dopo tanto tempo: vogliamo continuare a farlo perché ci completiamo a vicenda”

Steph on scoring his first points of the game via a pass from Draymond:

