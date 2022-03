La NBA multa i Brooklyn Nets: 50mila dollari per aver fatto entrare Irving nello spogliatoio

La questione Irving-Barclays Center continua a far discutere. La presenza del giocatore dei Nets alla stracittadina con i Knicks, anche se solo da spettatore, aveva scatenato molte critiche per la gestione ipocrita e quasi surreale della situazione. A giocare la differenza fondamentale era infatti stata la differenza dell’obbligo vaccinale per accedere all’arena: non più presente per gli spettatori, ancora necessario per i lavoratori.

Irving, non vaccinato, non ha quindi potuto prendere parte alla gara interna dei suoi, come già accade da inizio stagione. Ma, in quanto spettatore, ha potuto comunque girare liberamente per il palazzetto ed entrare a contatto con i compagni, senza nemmeno dover utilizzare la mascherina. Questo ha creato un evidente cortocircuito, evidenziando quanto le regole anti-Covid, in alcuni casi, siano in controsenso tra di loro.

Irving nello spogliatoio: Nets multati

Ad aggiungere ulteriore “carne al fuoco” alla questione è stata la multa di 50.000 dollari che la NBA ha comminato ai Brooklyn Nets per aver permesso a Kyrie Irving di entrare nello spogliatoio di squadra, violando così le regole del protocollo di sicurezza. Lo spogliatoio è infatti considerato, per le norme, come “facente parte del luogo di lavoro” e per questo vietato ai giocatori non vaccinati. Una sanzione che, seppur sensata dal punto di vista normativo, appare contraddittoria da quello della prevenzione.

La situazione nella città di New York, in una fase di remissione del virus, sta quindi creando tanta frustrazione negli addetti ai lavori. Testimonianza sono le critiche che Kevin Durant ha indirizzato al sindaco della Grande Mela Eric Adams, in cui definiva “ridicole” le regole di cui sopra. KD ha poi rilasciato un comunicato per chiarire:

“Gli ultimi due anni sono stati molto difficili e dolorosi per i cittadini di New York, come sono stati confusionari per via del continuo cambiamento di scenari e di regolamenti. Apprezzo lo sforzo del Sindaco per la sfida che si è trovato ad affrontare. La mia frustrazione non cambia il mio impegno per la città e per le comunità”

Embiid elogia Jokic: “È un mostro, mi piace vederlo giocare”

Karl-Anthony Towns mostruoso: 60 punti contro gli Spurs