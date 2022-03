NBA, Klay Thompson riflette sulla prima gara stagionale con Curry e Green

La scorsa notte i Golden State Warriors hanno battuto gli Wizards per 126 a 112. Al Chase Center di San Francisco è andato in scena l’ennesimo spettacolo di Stephen Curry che ha messo a segno 47 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. La 47esima vittoria del campionato porta anche la firma di un Klay Thompson autore di 20 punti in 33 minuti di gioco.

Finalmente insieme

Un’altra notizia positiva è che, per la prima volta dalle Finals 2019, Thompson, Curry e Draymond Green hanno giocato una partita insieme. I gravissimi infortuni del numero 11, prima al legamento crociato e poi al tendine d’Achille, e i problemi degli ultimi mesi di Green hanno ritardato il ritrovo del trio che ha fatto sognare specialmente dal 2015. Nel post partita Thompson ha riflettuto su questa riunione speciale:

“È stato magico. Non vedo l’ora per altre partite insieme nel futuro anche perché costruiremo nuovamente la nostra chimica e ci divertiremo nel farlo. Apprezzo ognuna delle notti in cui siamo insieme.”

Il cinque volte All-Star ha poi aggiunto:

“Ho visto una statistica secondo cui in ogni partita dei Playoff che abbiamo iniziato insieme non abbiamo mai perso una serie. Spero che potremo continuare il trend anche nel 2022.”

Il prossimo appuntamento per il terzetto dei Golden State Warriors è fissato per giovedì notte, sempre in casa contro i Boston Celtics.

