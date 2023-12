Pelicans, Matt Ryan si opera: fuori 6-8 settimane

I New Orleans Pelicans perderanno Matt Ryan. L’ala ex Notre Dame, Vanderbilt e Chattanooga sarà costretta a rimanere lontana dal parquet per un periodo molto esteso. Nella comunicazione ufficiale, data dalla stessa franchigia della Lousiana, si parla di sei-otto settimane.

Ryan si è sottoposto nella giornata di martedì 12 dicembre a un intervento chirurgico in artroscopia. L’obiettivo, raggiunto con successo, era eliminare dal gomito destro una serie di corpi estranei. L’intervento è stato eseguito dal dottor David Altchek presso l’Hospital for Special Surgery (HSS) di New York.

Nonostante fosse legato ai Pelicans con un contratto two-way, Ryan è emerso questa stagione come un giocatore chiave per la rotazione di New Orleans fin dall’inizio. Quando i Pelicans erano privi di diversi giocatori a causa di infortuni, Ryan ha giocato 22.9 minuti a partita in 13 gare. Tra queste, anche una da titolare. L’infortunio, rimediato dal 26enne alla fine di novembre, ha tagliato corta una stagione in cui Ryan stava registrando una media di 9.3 punti. Molti di questi dalla lunga distanza, la sua specialità: segna il 47% dei suoi 5.2 tiri da tre punti a partita.

