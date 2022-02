NBA, JJ Redick attacca Zion Williamson: “Non è un giocatore interessato ai compagni”

Dichiarazioni molto forti quelle arrivate nei confronti di Zion Williamson. Il suo ex compagno di squadra JJ Redick, ora opinionista per ESPN ha voluto dire la sua riguardo all’ex prima scelta del Draft 2018. E di certo non si è trattenuto:

“Lo trovo pazzesco, si tratta di decoro personale. Il normale modo di comportarsi che dovrebbe seguire un giocatore NBA. Io per primo so di non essere stato il miglior compagno di squadra in ogni occasione, ma quando ci sono stati dei buy-out o la possibilità di un trade ho sempre fatto di tutto per raggiungere il giocatore e cercare di convincerlo ad unirsi al team. Questo suo atteggiamento per me è una totale mancanza di rispetto nei confronti della squadra, dell’organizzazione e dell’intera città. Capisco che sia infortunato ora, ma il tuo team ha appena concluso una trade che ha portato a roster uno dei migliori 50 giocatori dell’ intera lega. Un giocatore col quale dovresti fare coppia. Prendi il telefono e salutalo!”

JJ Redick calls out Zion for being a ‘detached’ teammate 😳 pic.twitter.com/igd7QZVYRp — NBA Central (@TheNBACentral) February 22, 2022

La sfuriata di Redick a Zion Williamson: ecco l’episodio

L’ex Duke parla infatti della recente trade tra New Orleans e Portland che ha portato il Louisiana, tra gli altri, CJ McCollum. Un’occasione di accogliere i nuovi arrivati che Zion ha perso, dimostrando secondo Redick una scarsa attenzione sugli interessi della squadra. JJ continua:

“Questo purtroppo è una comportamento da parte di Zion che vediamo da anni. Ho giocato insieme a lui. Non posso certo descriverlo come un giocatore interessato ai compagni. E non posso essere più preciso di così. Si tratta di sapere stare al mondo, il normale modo di comportarsi. Quando un nuovo giocatore arriva in squadra prendi il telefoni e gli scrivi un messaggio. E’ il minimo che tu possa fare”

Leggi anche

Mercato NBA, DeMarcus Cousins firma ai Nuggets per la stagione

NBA, Ben Simmons intensifica la preparazione atletica: ritorno vicino

NBA, Mark Cuban: “Le critiche hanno risvegliato il vero Luka Doncic”