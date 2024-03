NBA, paura per Brandon Ingram: costretto ad uscire dopo un brutto infortunio al ginocchio

Si tratta probabilmente di una delle notizie più brutte dell’intera stagione. I Pelicans stavano giocando il loro miglior basket dell’anno a poche settimane dell’inizio dei Playoff trascinati proprio da Zion Williamson e Brandon Ingram.

Nella partita di stanotte contro i Magic, a pochi minuti dall’inizio del terzo quarto, il numero 14 si è accasciato a terra urlando dal dolore dopo un movimento innaturale del ginocchio sinistro. Le immagini non sono rassicuranti né tantomeno belle da vedere, sembra trattarsi davvero di una brutta iperestensione.

Not good… Brandon Ingram being helped to the locker room after going down with an apparent knee injury.#MagicTogether #Pelicans pic.twitter.com/aSRJme3ggA

— Julian Ojeda (@jowepafm) March 22, 2024