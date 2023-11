Zion Williamson e i Pelicans, riecco i problemi

Per i New Orleans Pelicans non va sicuramente tutto bene. La squadra era nel bel mezzo di una striscia di cinque sconfitte consecutive, fino a stanotte. Battuti 131-110 i Dallas Mavericks nel nuovo torneo in-season della NBA. Ma Zion Williamson non sembra comunque soddisfatto del suo ruolo.

Dopo la scorsa partita, persa domenica contro Dallas, Zion ha manifestato senza peli sulla lingua le difficoltà che ha quest’anno nell’adattarsi al sistema di coach Willie Green e dell’assistente James Borrego.

“Sto facendo del mio meglio. In questo momento è difficile. Mi sto mettendo un po’ in disparte in questo momento, mi sto sedendo in seconda fila. Mi sto fidando del processo”.

Il nuovo attacco si basa su un movimento di palla più rapido e sul ritmo, con una maggiore enfasi sul tiro da 3 punti. Nessuno di questi è punto di forza per Zion Williamson. I Pelicans sono al 28° posto nella lega con un offensive rating di 107.7. Con Williamson e l’altra stella Brandon Ingram in campo contemporaneamente, la situazione è ancora peggiore. I Pelicans, infatti, registrano un rating offensivo di 103.2 nei 147 minuti in cui entrambi sono stati in campo. Si tratta di un dato inferiore a quello dei Portland Trail Blazers, che sono ultimi nella classifica con 105.2 punti di valutazione offensiva. E se a questo si aggiunge il 34.8% dalla distanza…

Il rendimento di Zion ha subito un contraccolpo dal cambio di filosofia offensiva della squadra. I 21.6 punti a partita di Williamson sono in calo rispetto alla sua media di 25.5 in carriera. I suoi 16.8 tiri dal campo a partita e il 30.5% di utilizzo sono in linea con i suoi numeri in carriera. Ma la sua percentuale di tiro dal campo del 51.5% è ben al di sotto del 59.9% della sua carriera. E con le sconfitte che si accumulano, la pressione è sia sui Pelicans che su Williamson per trovare una soluzione.

