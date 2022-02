NBA, All-Star Draft: come funziona, orari e dove seguirlo in TV e streaming

Svelati i titolari e le riserve dell’All-Star Game 2022, non resta che scoprire le carte e comporre i roster che si sfideranno in quel di Cleveland il prossimo 20 febbraio. Tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio l’All-Star Draft NBA.

NBA, All-Star Draft: come funziona

Per il secondo anno consecutivo si sfideranno Team Durant e Team LeBron, come decretato dalle preferenze dei fan per Eastern e Western Conference. Il #6 gialloviola, più votato in assoluto, avrà diritto alla prima scelta in sede di All-Star Draft. A turno i due capitani selezioneranno i componenti dei rispettivi roster, scegliendo tra gli otto titolari di cui sopra e le 14 riserve indicate dagli allenatori NBA. L’appartenenza all’una o all’altra Conference non è un fattore condizionante ai fini della distribuzione tra le formazioni. Rimane l’incognita infortuni, che riguarda in primis proprio LeBron e KD. In panchina siederanno coach Monty Williams per Team LeBron e coach Erik Spoelstra per Team Durant.

Dove vedere il Draft All-Star in tv e streaming: data e orario

Il Draft per l’All-Star Game andrà in onda negli Stati Uniti d’America su TNT nella notte italiana tra il 10 e l’11 febbraio ( ore 00:30). In Italia l’evento sarà visibile su Sky Sport NBA (canale 209).

