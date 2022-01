NBA, All-Star Game: nuovo format per il Rising Star del venerdì

L’All-Star Weekend di Cleveland, lo stiamo ripetendo ormai da tempo, si svolgerà in un contesto celebrativo particolare. Negli ultimi tempi la kermesse ha rivitalizzato con formule più o meno riuscite i vari eventi della tre giorni e l’occasione pare propizia per testare nuova modifica.

NBA, All-Star Weekend: come cambia il Rising Star Game

La sfida non vedrà contrapposte due formazioni – Team World e Team USA – bensì quattro squadre formate sette giocatori ciascuna. La selezione dei 28 partecipanti, si legge nel comunicato diffuso dalla lega, seguirà questo criterio di distribuzione:

12 giocatori al primo anno in NBA (rookie);

12 giocatori alla seconda stagione (sophomore);

Quattro giocatori dal Team Ignite della G League

La squadra vincitrice verrà decretata al termine di tre partite (due semifinali a 50 punti e successiva finale a 25 punti). I tre incontri, come si può notare, avranno un “punteggio limite” da raggiungere. Tale target, di fatto, decreterà la durata dei match al posto del consueto cronometro. La scelta non è casuale dato che la somma rievoca i 75 anni di storia della NBA. Leggende incluse nella Top 75 ogni epoca della NBA alleneranno le squadre. Assistenti allenatori NBA ed head coach G League si occuperanno della selezione dei componenti per formare i roster in competizione.

Nell’intervallo tra la seconda semifinale e la finale, è in programma inoltre una prova di abilità. Verranno coinvolti otto giocatori, tra NBA e Ignite Team della G League, divisi in quattro coppie. Obiettivo sarà replicare, da zone del campo prestabilite, alcuni tiri che hanno segnato la storia dei Playoff.

Leggi anche:

Mercato NBA, James Jones prolunga il contratto con i Phoenix Suns

Troppi minuti per LeBron? Lui risponde:”18 anni salvavo una franchigia”

Mercato NBA: Westbrook-Rockets? Ecco la richiesta di Houston