NBA, annunciati i roster del Rising Stars Game del venerdì

Dopo aver stravolto la fisionomia della prima notte dell’All-Star Game in occasione della 75° edizione, sono stati oggi annunciati i giocatori che prenderanno parte al Rising Stars Game del venerdì.

I quattro roster, selezionati dai coach che presenzieranno all’evento Rick Barry, Gary Payton, Isiah Thomas e James Worthy, si sono formati dopo un vero e proprio Draft, esattamente come avviene da qualche anno per la partita della domenica. Questo Draft, trasmesso solamente in differita, ha visto scelti Anthony Edwards, Evan Mobley, LaMelo Ball e Cole Anthony al 1° giro.

Di seguito, ecco i roster completi di Rising Stars Game del venerdì.

The 2022 Clorox Rising Stars team rosters ⬇️ pic.twitter.com/d8d4jjpQ9s — NBA Communications (@NBAPR) February 4, 2022

Rising Stars Game: cosa aspettarsi dalla partita del venerdì

Come condiviso dalla stessa lega, i 28 giocatori selezionati (12 rookies, 12 sophomores e 4 rappresentanti della G-League) si sfideranno in 3 Gare differenti, ognuna con un formato ed un obiettivo diverso. Con lo scopo di arrivare a 75 punti ed on orare l’edizione, le prime due partite termineranno una volta che una delle due squadre avrà raggiunto i 50 punti sul tabellone. Stesso discorso, ma a 25 punti come obiettivo, per la terza sfida finale tra le vincenti.

Scandiscono la serata anche una serie di competizioni, una Clutch Challenge che prenderà scena tra Gara 2 e Gara 3. Quattro coppie si sfideranno infatti in una sfida al tiro, in celebrazione a cinque canestri iconici della storia dell’NBA.

The #CloroxClutch Challenge will take place between games 2 and 3 of #CloroxRisingStars on Friday, Feb. 18 on TNT. Explainer thread ⤵️ pic.twitter.com/n2QhUrzfRp — NBA (@NBA) February 5, 2022

La carne sul fuoco è tanta, così come i cambiamenti e l’entusiasmo.

