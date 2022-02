Mercato NBA, i New York Knicks su CJ McCollum

I Portland Trail Blazers sembrano essere sull’orlo di una rivoluzione. Dopo aver già ceduto Norman Powell e Robert Covington ai Clippers, in cambio di Bledsoe, alla porta sembrano esserci le valigie di un altro pezzo da novanta: CJ McCollum. Cresciuto e impostosi nell’Oregon il classe ’91 potrebbe dire addio dopo quasi nove stagioni, nel corso delle quali non sono mai arrivate concrete possibilità di vittoria.

Sul giocatore sarebbero approdati i New York Knicks, i quali sono in cerca di una guardia di livello da aggiungere al roster che possa contribuire ad accrescere la produzione offensiva. Con le sorprendenti difficoltà al tiro di Julius Randle, CJ McCollum potrebbe sicuramente aiutare la squadra con la sua creatività e le sue capacità realizzative. Non aggiungerebbe molto alla difesa dei newyorkesi, ma con Randle e un RJ Barrett in piena evoluzione potrebbe formare un terzetto niente male.

Tuttavia, al momento si tratta solo di un interesse e non c’è nulla di definito. Non sono chiari gli eventuali obiettivi desiderati da Portland, ma secondo Sports Yahoo potrebbero rientrare nomi come Fournier, Noel o Burks. In ogni caso la franchigia della Grande Mela tiene d’occhio una buonissima guardia, che in questa stagione ha una media di 20.5 punti, 4.3 rimbalzi e 4.5 assist.

