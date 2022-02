NBA, Zach LaVine su Chicago: “Vogliamo diventare campioni”

In questa stagione, i Chicago Bulls sono tra le squadre più importanti della NBA, e ancora di più nella Eastern Conference. Ad inizio annata, però, nessuno tra gli analisti li aveva classificati tra i primi 5 della propria Conference. DeMar DeRozan oggi, ha commentato in questa maniera:

DeMar DeRozan e Zach LaVine avevano ragione, ma ora gli addetti ai lavori si aspettano una qualificazione agevole ai Playoff. Nel frattempo, il duo – e anche l’intera squadra – continua a conoscersi, per arrivare in postseason con la massima intesa. Con giocatori come Nikola Vucevic, Lonzo Ball o Alex Caruso (tra gli altri) arrivati ​​negli ultimi 12 mesi, il front office ha sicuramente fatto un buon lavoro. Per la felicità di DeRozan:

Quindi, LaVine si è spinto più in là, vedendo Chicago come possibile contender del titolo NBA:

“Se non aspiri a diventare un campione, non sei abbastanza ambizioso. Personalmente, quando scendo in campo, penso di essere il migliore. Penso che sia la mentalità che devi avere perché lavori per questo. Non è essere pretenziosi, è fiducia. Quindi se non pensi come squadra che giocherai e vincerai tutte le partite, o non pensi di avere la possibilità di vincere titoli, non c’è nemmeno motivo di giocare. Aspiriamo a essere campioni e creiamo una routine per diventare campioni”.