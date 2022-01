All-Star Game NBA, Monty Williams sarà il coach di Team LeBron

Monty Williams allenerà il Team di LeBron James a Cleveland l’All-Star Game 2022. L’ufficialità è arrivata nella notte dopo che Phoenix ha vinto la decima partita consecutiva battendo gli Spurs (115-110) e ritoccando un record totale in questa stagione di 40 vittorie e 9 sconfitte. Nessun’altra squadra ora può fare di meglio dei Suns prima del 6 febbraio, scadenza da considerare nella scelta del coach.

Nel suo terzo anno alla guida dei Suns, Williams – che ha già giocato le Finals NBA la scorsa stagione – allenerà all’ASG per la prima volta nella sua carriera. Sarà accompagnato dal resto del suo staff in quel di Cleveland. Sarà il primo allenatore dei Suns ad allenare all’All-Star dai tempi di Mike D’Antoni nel 2007.

Per quanto riguarda la squadra di Kevin Durant, il posto è ancora vacante. Per il momento Miami (Erik Spoelstra) è davanti a Chicago (Billy Donovan), ma la situazione potrebbe ancora cambiare. Philadelphia è 3° ma Doc Rivers non è eleggibile perché ha già allenato l’anno scorso all’ASG. Giovedì saranno annunciate le sostituzioni per le due squadre e James & Durant formeranno il resto della propria squadra.

Leggi Anche

NBA, brutto infortunio per Joe Ingles: oggi risonanza magnetica

Risultati NBA, Denver ridicolizza Milwauke, bene Chicago e Phoenix