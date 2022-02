Mercato NBA, i Nets aprono a una trade Harden-Simmons prima della Deadline

Si apre uno spiraglio sull’asse Brooklyn-Philadelphia per quanto riguarda un fantomatico scambio che coinvolgerebbe James Harden e Ben Simmons. A rinforzare con forza il tam tam mediatico a meno di una settimana dalla Trade Deadline le voci rilanciate da Shams Charania. Secondo l’insider di The Athletic, infatti, i Nets starebbero ora prendendo in considerazione uno scossone al roster, con la separazione da Harden, fresco della 10ª convocazione All-Star tra le riserve.

Scambio Harden-Simmons: cosa può succedere

La trattativa, scontato dirlo, non è semplice da intavolare. Tuttavia, la disponibilità registrata da ambo le parti lascia immaginare una possibile accelerata. Va precisato che solo poche settimane fa proprio i 76ers sembravano aver abbandonato l’ipotesi di una trade a stagione in corso. Steve Nash, chiamato in causa sull’argomento, non ha affrettato i tempi:

“La nostra non mi sembra un‘organizzazione impulsiva, di quelle che perse delle partite dicono ‘Facciamo una trade’. Qui abbiamo costruito un gruppo che ci consente, se in salute, di lottare per il titolo e nessuno è spaventato o pensa che non ci siano gli elementi necessari per far bene […]. Non vedo nulla [all’orizzonte].”

