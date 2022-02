NBA, Tyronn Lue parla delle condizioni di Paul George e Kawhi Leonard

Dopo la vittoria nel derby di Los Angeles dei suoi Clippers, coach Tyronn Lue ha risposto alle consuete domande dei giornalisti. L’argomento principale non è stato il successo contro i Lakers, ma le condizioni dei suoi due All-Star: Paul George e Kawhi Leonard. Entrambi i giocatori sono al momento ai box, e non è detto che possano ritornare in campo entro il termine della stagione.

L’aggiornamento su George e Leonard

Al momento, Paul George è fermo a causa di un problema al gomito destro. Si tratta di un infortunio al legamento collaterale ulnare, rimediato il 22 dicembre. Il giocatore, nel mese di febbraio, si sottoporrà a una risonanza magnetica e solo allora si saprà se sarà in grado di ritornare in tempo per fine stagione. Kawhi Leonard, invece, è fermo dagli scorsi Playoff, e non sembra esserci ottimismo sul suo ritorno in questa stagione.

Come anticipato, Tyronn Lue ha parlato delle condizioni dei due giocatori. Ecco le dichiarazioni:

“Sappiamo che Kawhi probabilmente non tornerà. Non so se tornerà, io non sono un dottore. Ma spero sia più forte della paura. Quindi spero che questi due ragazzi possano tornare a giocare. Ma non si può mai sapere. Non sappiamo lo status di Paul George, ma il ragazzo sta continuando a lottare. Ogni singola notte. In questo momento dicono che si senta bene. Ma le cose possono cambiare ogni giorno, ogni volta. Spero si senta bene. Non so come stia, ma le cose possono cambiare. É solo qualcosa da aspettare. Spero che anche lui sia più forte della paura.”

