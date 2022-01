A circa due settimane dalla Trade Deadline i Brooklyn Nets alzano un muro su James Harden: la franchigia, infatti, non prenderà in considerazione nessuna proposta per scambiare Il Barba. Una decisione condivisa anche dallo stesso giocatore, desideroso di vincere il titolo insieme a Kevin Durant e Kyrie Irving.

The Nets won't listen to any offers for James Harden ahead of trade deadline. 👀 https://t.co/E8cMcxj7QP pic.twitter.com/HebQS7OGwS — theScore (@theScore) January 27, 2022

James Harden fino a fine stagione, poi si vedrà

Sia la dirigenza dei Nets che James Harden vogliono concludere insieme la stagione in corso, con l’obiettivo principale di conquistare l’anello. E proprio il titolo NBA, come riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, potrebbe essere la chiave per trattenere Il Barba anche per le prossime stagioni.

L’estate 2022 sarà il momento della verità sulla permanenza di James Harden a Brooklyn: il giocatore, dopo non aver firmato l’estensione contrattuale nella scorsa preseason, potrebbe avvalersi della player option da 47,4 milioni di dollari per il 2022-23 e successivamente firmare un quadriennale da 223 milioni di dollari all’inizio della free agency.

Una situazione che non giova ai Nets, come dimostra la sconfitta di questa notte rimediata contro Denver, dove Harden non ha preso parte a causa di un problema al bicipite femorale. Incalzato dai giornalisti, Steve Nash ha risposto così:

“Harden è felice di stare con noi, la situazione intorno a noi è un po’ frustrante perché non giochiamo bene ultimamente. […] James qui è felice, ne sono certo”

Steve Nash is proud of the way his team played together tonight with so many key pieces out, but his most important takeaway? Focusing on the details.#NETSonYES pic.twitter.com/se8JNeD5Lr — YES Network (@YESNetwork) January 27, 2022

I 76ers continuano a monitorare la situazione

Sembra dunque improbabile che James Harden rinunci al suo ultimo anno di contratto per diventare o free agent oppure cercare di approvare una sign-and-trade: le uniche squadre che in questa offseason avrebbero spazio salariale sono Detroit, San Antonio e Orlando, come dichiara Bobby Marks.

Resta vigile Philadelphia, squadra più quotata come prossima destinazione de Il Barba: i 76ers non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale, vedremo se lo faranno nei prossimi giorni oppure si muoveranno direttamente in estate.

