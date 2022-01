Mercato NBA, i 76ers interessati a scambiare Ben Simmons in offseason

Il nome di Ben Simmons è stato, ed è ancora, uno dei nomi più caldi sul mercato NBA. Fin dall’uscita dei Playoff della scorsa stagione, il playmaker australiano è sempre stato considerato in uscita dai Philadelphia 76ers. Tuttavia, la franchigia non è ancora riuscita a trovare una soluzione e il giocatore non ha alcuna intenzione di mettere piede in campo.

Secondo le ultime notizie, riportate da Shams Charania, i 76ers sarebbero intenzionati a cedere Simmons nella prossima offseason per cercare di ottenere una superstar. L’obiettivo sarebbe James Harden, un giocatore conosciuto bene da Daryl Morey. Questa è una delle soluzioni al problema Simmons, ma il percorrere questa strada significherebbe tenersi per un anno intero a libro paga un giocatore che sicuramente non darà alcun contributo al gruppo guidato da coach Rivers.

Senza Simmons è difficile che i 76ers competano veramente per il titolo NBA e visto che lui non ha alcuna intenzione di tornare a disposizione, ci sarebbe anche la soluzione di una cessione entro la trade deadline di febbraio, ottenendo future promesse o scelte al Draft. La responsabilità è tutta nelle mani di Morey.

76ers prefer to wait to pursue James Harden or another superstar in offseason and want to save Ben Simmons for that potential deal over current market, per sources with knowledge and rival teams.

Details and Simmons latest with @sam_amick at @TheAthletic: https://t.co/kQl6DBhUZf

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 24, 2022