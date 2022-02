NBA, Joe Ingles sicuro: “Tornerò più forte di prima”

Gli Utah Jazz stanno vivendo un momento davvero molto complicato. Infatti il loro record del mese di gennaio recita 4-12 e durante la sconfitta della scorsa notte contro i Minnesota Timberwolves hanno perso per infortunio Joe Ingles. L’australiano si è rotto il legamento crociato anteriore, ponendo fine anticipatamente alla sua stagione.

I Jazz faranno molta fatica a sostituire un giocatore esperto del calibro di Ingles, il quale dovrà iniziare il lento processo di riabilitazione. Nonostante questo duro colpo, il veterano con il suo solito spirito guerriero non si da per vinto e pensa già alla prossima stagione:

“Tornerò più forte di prima, non ho alcun dubbio. La gente potrà pensare che io sia pazzo, ma molti giocatori sono riusciti a tornare competitivi dopo essersi rotti il crociato. Non vedo perché non possa farlo anche io.”