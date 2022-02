NBA, Draymond Green rinuncia all’All-Star Game 2022 per infortunio

Draymond Green è stato selezionato per prendere parte all’All-Star Game 2022, la sua quarta convocazione in carriera. Tuttavia, con ogni probabilità, sarà costretto a rinunciare alla partecipazione, a causa del suo infortunio alla schiena. Il giocatore ha affermato che dovrà stare fermo ai box altre tre o quattro settimane, con l’All-Star Game che si terrà domenica 20 febbraio.

Draymond Green ha saltato le ultime 14 partite proprio a causa di questo infortunio alla schiena. Parlando con i giornalisti, ha dichiarato:

“Non posso davvero dare una scadenza precisa all’infortunio perché in questo momento sto solo recuperando, aumentando la forza e lasciando il mio corpo guarire. Idealmente, potrei tornare nelle prossime tre o quattro settimane. Ma non posso garantirlo. Quando ho a che fare con la schiena, l’unica cosa che non devo fare è forzare il rientro.

E se non tornerò in tre settimane, non significa che non sono in grado di giocare. Voglio tornare quando sono sicuro al 100% di essere in salute. Di essere in grande forma, perché la realtà è che non voglio tornare senza essere in forma partita.”