NBA, Ja Morant parla della vittoria sui Knicks: “Mostreremo a tutti quanto valiamo”

I Memphis Grizzlies continuano il loro periodo di grazia, dimostrando di poter giocare con qualsiasi avversario ad armi pari. Dopo l’ultima vittoria contro i New York Knicks per 120-108, la squadra di Memphis ha messo in chiaro l’intenzione di voler rimanere salda al terzo posto ad Ovest.

I Grizzlies dominano e Ja Morant è al settimo cielo: ecco le parole nel post-partita

Non solo Ja Morant in questi Grizzlies, i quali possono contare sull’enorme salto di qualità fatto da Desmond Bane, e dalla solidità di Jaren Jackson Jr. Dopo la partita, la seconda scelta al Draft 2019 ha commentato la prestazione della squadra:

“Niente da fare, stiamo lavorando duro, siamo qui per scalare la montagna e arrivare più in alto possibile, mostreremo a tutti quanto valiamo. Giocheremo duro e proveremo a vincere tutte le partite.”

Durante la conferenza stampa, Ja Morant è stato accompagnato da Jackson Jr, e l’ex prospetto di Murray State, ha approfittato per fargli i complimenti.

“Ascoltatemi bene, se siamo tutti d’accordo che Desmond Bane dovrebbe vincere il premio di Giocatore più Migliorato, allora il probabile vincitore del premio per il Difensore dell’Anno è seduto qui alla mia sinistra. Stanotte la partita è stata trasmessa da ESPN, spero che stiate guardando bene quest’intervista e le nostre partite, bisogna dare credito a questo mastino. Sta dimostrando di poter marcare tutti i giocatori migliori della lega. Lo ha fatto con Giannis, con Jokic e stanotte con Julius Randle, è capace di marcare tutti sul perimetro, e soprattutto è capace di non farli segnare.”

Morant e Jackson hanno poi spiegato quanto sia stato importante per i Grizzlies ripartire subito dopo la sconfitta all’overtime contro i Sixers, lo scorso lunedì e quindi vincere contro i Knicks. In particolare la stella della squadra, si è complimentato con la squadra per la maturità raggiunta.

Leggi anche:

NBA, nessuna sorpresa: Nikola Jokic e Joel Embiid vincono il Player of the Month awards

NBA, Cade Cunningham e Josh Giddey sono i Rookies del Mese di gennaio

Giochi Basket per iOS: ecco quelli imperdibili