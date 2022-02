NBA, James Harden frustrato dopo le numerose sconfitte dei Nets

Dopo la sesta sconfitta consecutiva per i Brooklyn Nets, arrivata contro i Sacramento Kings per 112-101, James Harden si è detto piuttosto frustrato a causa dei problemi che affliggono la squadra.

I Nets continuano a trovarsi in un mare di problemi in cui navigare, e sin dalla scorsa stagione non hanno ancora trovato il modo di vincere e convincere; a questo si aggiunge anche la necessità di convivere con un organico mai al completo, per infortuni o cause esterne.

James Harden tra sconfitte e voci di mercato: via dai Nets a fine stagione?

La sconfitta di stanotte è stato il punto più basso toccato dalla franchigia di Brooklyn nell’ultimo periodo, contro i Kings che venivano da sette sconfitte di fila e un record di 2 vinte e 12 perse nelle ultime quattordici gare.

Dopo la partita, James Harden è stato intervistato dai giornalisti di ESPN e ha esternato tutta la sua preoccupazione riguardo la squadra.

“Credo che abbiamo parlato anche troppo. È arrivato il momento di andare in campo e giocare in modo consistente. Non possiamo passare continuamente da momenti in cui giochiamo bene, a momenti in cui giochiamo davvero male. Abbiamo bisogno di trovare consistenza tra le partite, è ciò che ci serve più di ogni altra cosa, come squadra.”

Infine, sono state fatte domande riguardo lo stato della squadra e le situazioni all’interno dello spogliatoio.

“Sapete meglio di me che ci sono diverse situazioni da risolvere sia dentro che fuori dallo spogliatoio, cose che non ci hanno permesso di rendere al massimo. Non possiamo fare altro che impegnarci e andare avanti, dobbiamo sforzarci, abbassare la testa e continuare a spingere. Spesso le cose possono risultare frustranti o difficili, ma è nella forza del gruppo riuscire a trovare una soluzione tutti insieme.”

