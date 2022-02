Giochi Basket per iOS: ecco quelli imperdibili

Tutti coloro che hanno la passione per la palla a spicchi sanno perfettamente che anche un semplice passatempo legato al basket può essere divertente, soprattutto per affrontare quei momenti di noia e di attesa, come ad esempio un viaggio in treno, piuttosto che durante la pausa pranzo, in cui si è alla ricerca di qualcosa da fare per passare il tempo. Il settore dell’intrattenimento ha fatto dei passi da gigante nel corso degli ultimi anni: basti pensare al pazzesco successo raggiunto dai casino live, con la possibilità di puntare sulla propria squadra del cuore direttamente dal proprio smartphone o tablet, così come alle numerose app che si possono scaricare sul proprio device mobile.

Quindi, in questi casi è impossibile prendere una palla da basket in mano e cominciare a palleggiare, ma bisogna ripiegare su quello che viene offerto da parte della tecnologia. Se da un lato c’è la possibilità di visitare tantissimi portali e forum che sono espressamente dedicati alla NBA, il divertimento di un gioco appositamente pensato per soddisfare la voglia di basket è ancora superiore.

Lo spettacolo del basket americano con NBA Live Mobile

Come si può facilmente intuire, chi ama la pallacanestro a stelle e strisce non potrà che direzionarsi verso quei titoli che hanno ad oggetto proprio la NBA. In tal senso, per i device mobili con sistema operativo iOS, la prima scelta non può che corrispondere a NBA Live Mobile.

Si tratta del capolavoro di Electronic Arts, traslato chiaramente nella sua versione per smartphone e tablet. Le recensioni sono assolutamente positive, per un titolo che consentirà di gestire in maniera completa ed esaustiva la propria squadra, andando sempre alla ricerca di innesti e miglioramenti per rendere ancora più forte il proprio team.

Tra le principali caratteristiche che hanno segnato questo gioco di basket per dispositivi mobili troviamo un ottimo adattamento nei confronti dei controlli touch. Il fatto di avere delle dimensioni piuttosto contenute nonostante il comparto grafico sia comunque di prim’ordine, spiega alla perfezione i passi in avanti fatti nel corso degli ultimi anni dalla versione mobile di NBA Live. Il titolo si può scaricare in via del tutto gratuita, ma poi sono previsti degli acquisti in-app.

Head Basketball, la perla di D&D

Chi ama i giochi di basket, sa perfettamente come ci sono dei titoli che puntano tantissimo sul realismo e altri, invece, che hanno ad oggetto più che altro il settore arcade. Con Head Basketball ci troviamo proprio in questo secondo campo, grazie al grande lavoro che è stato svolto da parte dello sviluppatore D&D.

Non è l’unico titolo che è stato realizzato da D&D con tali caratteristiche. Il fatto di basarsi sulla semplicità offre la possibilità di sfruttare una serie di personaggi che possono contare su delle abilità davvero uniche. La possibilità di apportare delle modifiche alle caratteristiche di ciascuno di essi consente una personalizzazione tout court.

Tra i punti di forza di Head Basketball troviamo senz’altro il fatto di divertirsi scegliendo uno dei 19 personaggi presenti, con ben quattro modalità di gioco da affrontare. Come si può facilmente intuire, la modalità multigiocatore è quella più divertente e probabilmente anche quella che riesce a far rendere di più le peculiarità di questo titolo: un aspetto che consentirà senz’altro di stare attaccanti al proprio iPhone per diverso tempo in più in compagnia dei propri amici.

La modalità multiplayer permette di collegarsi sia mediante WiFi che tramite Bluetooth. Una serie di caratteristiche che hanno dato grandi soddisfazioni a tutti gli utenti, come si può facilmente intuire dando uno sguardo alle recensioni che sono state lasciate sullo store online di Apple. Il peso è notevole, dal momento che 146 MB non sono pochi, ma è uno dei pochi nei: se siete alla ricerca di un titolo di basket casual e arcade, Head Basketball è la scelta giusta.

