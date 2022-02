NBA, Lance Stephenson prolunga il contratto con i Pacers fino a fine stagione

Gli Indiana Pacers hanno comunicato tramite i loro canali ufficiali che il contratto della guardia Lance Stephenson sarà prolungato fino al termine della stagione. L’ufficialità della notizia è arrivata tramite l’agente Mark Bartelstein e Reggie Brown di Priority Sports, che hanno provveduto a comunicare la notizia ad ESPN.

Il ritorno di Lance Stephenson in NBA si concretizza ufficialmente: i Pacers puntano su di lui

La storia del ritorno in campo di Lance Stephenson è stata uno dei racconti più romantici per i tifosi della pallacanestro americana, con la guardia assente dalla lega per ben tre anni. Poi è arrivata la possibilità di giocare di nuovo con i suoi Pacers con un’eccezione COVID da 10 giorni; le prestazioni hanno convinto a tal punto la franchigia da prolungare il contratto di dieci giorni per ben tre volte, e infine, la conferma decisiva.

Non solo popolarità per Stephenson ma anche tanta volontà e voglia di rimettersi in gioco dopo diversi anni passati a giocare in Cina e nella G-League; di ritorno ai Pacers, sta viaggiando con le medie di 7.4 punti, 3.6 assist e 2.8 rimbalzi a partita.

Dopo essere stato draftato da Indiana nel 2010 al secondo round e aver giocato lì per ben quattro stagioni, potrebbero essere proprio i Pacers a donare a Lance una seconda possibilità e magari un prolungamento nella prossima stagione.

