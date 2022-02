NBA, nessuna sorpresa: Nikola Jokic e Joel Embiid vincono il Player of the Month awards

Sulla scia delle ultime incredibili settimane, Nikola Jokic e Joel Embiid hanno vinto il Player of the Month Award. I centri di Denver Nuggets e Philadelphia 76ers hanno dominato le rispettive Conference di appartenenza, guadandosi il riconoscimento sopra a nomi quali Devin Booker, Karl-Anthony Towns e DeMar DeRozan su tutti.

Nikola Jokic e Joel Embiid: corsa all’MVP

Il bosniaco ha guidato i suoi Nuggets ad un record di 11-5 nel mese di gennaio grazie a medie di 26.6 punti, 13.3 rimbalzi e 9.0 assist a partita. Nikola Jokic ha chiuso il mese con una tripla-doppia (piatto forte della casa) da 18-10-15 nella vittoria esterna sul campo dei Milwaukee Bucks. Denver occupa ad oggi il sesto posto della Western Conference, con un record di 28-22.

Dalla tecnica passiamo allo strapotere fisico. Il mese di Joel Embiid è stato altrettanto impressione in termini di numeri, sia individuali che di squadra. 34.0 punti, 10.8 rimbalzi e 5.1 assist per il centro dei Sixers in gennaio, un mese che il team ha chiuso con il record di 12-3. Doveroso ricordare la prestazione monstre contro gli Orlando Magic del 19, sfida in cui Embiid ha chiuso con 50 punti in poco più di 27 minuti. Secondo Player of the Month consecutivo per lui. Philadelphia, con un record di 31-19, ha raggiunto il secondo posto ad Est dietro solo ai Chicago Bulls.

