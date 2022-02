NBA, Cade Cunningham e Josh Giddey sono i Rookies del Mese di gennaio

Nonostante una stagione ben lontana dalla contesa playoff, per Detroit ed Oklahoma City c’è comunque qualcosa per cui sorridere. Cade Cunningham e Josh Giddey sono stati infatti nominati Rookies del Mese di gennaio rispettivamente per la Eastern e la Western Conference.

Cade Cunningham e Josh Giddey: matricole da record

Cunningham ha guidato la sua classe di giocatori al primo anno per punti in questo mese, toccando i 17.3. Per lui anche 4.2 rimbalzi, 5.6 assist e 1.1 rubata a partita. E’ la sesta occasione in cui un giocatore dei Pistons si aggiudica questo riconoscimento. L’ultimo a riuscirci fu Jonas Jerebko nel 2010.

Per Giddey i numeri sono altrettanto notevoli: 13.3 punti, 8.6 rimbalzi e 6.1 assist in gennaio per l’australiano, lui che poco tempo fa si è unito ad un gruppo elitario diventando l’unico teenager – oltre LeBron James, Luka Doncic e LaMelo Ball – a toccare i 500 punti, 200 rimbalzi e 200 assist nelle sue rime 45 partite in carriera. E’ la terza volta che Josh Giddey vince il RoM ad Ovest dopo l’award conquistato anche ad novembre e dicembre.

