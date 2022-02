NBA, Tim Hardaway Jr. operato al metatarso del piede

I Dallas Mavericks hanno annunciato poche ore fa che Tim Hardaway Jr. si è sottoposto a un intervento chirurgico per risanare la frattura del 5° metatarso del piede sinistro. Non ci sono ancora tempi di recupero precisi, ma in genere si tratta di 6/8 settimane.

Tim Hardaway Jr. underwent surgery to address a fracture to the fifth metatarsal in his left foot.

There is currently no timetable for his return. pic.twitter.com/wDD9GMfeM5

— Mavs PR (@MavsPR) February 1, 2022