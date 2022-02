Manca poco al weekend dell’All-Star Game che si aprirà nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio con il Rising Stars Challenge, un mini torneo da tre gare dove parteciperanno quattro squadre. Questa notte la NBA ha svelato i partecipanti: ci saranno i rookie, giocatori al secondo anno nella lega e anche quattro atleti provenienti dalla G League.

Tra i rookie che prenderanno parte al Rising Stars Challenge spiccano i nomi di Cade Cunningham di Detroit, Evan Mobley di Cleveland e Josh Giddey di OKC. Ci saranno anche Jalen Green, giovane talento degli Houston Rockets, Chris Duarte e Ayo Dosunmu.

Tra i sophomores – i giocatori al secondo anno in NBA – ci sono LaMelo Ball, Anthony Edwards e Tyrese Maxey, eroe dei 76ers nella vittoria contro Memphis. Prenderanno parte alla partita anche Isaac Okoro di Cleveland e Precious Achiuwa dei Toronto Raptors.

The player pool for #CloroxRisingStars consists of 12 NBA rookies, 12 NBA sophomores and four players from the NBA G League Ignite.

The 28 players will be divided into four teams, which will be announced Friday, Feb. 4 on NBA TV.

The game will take place Friday, Feb 18 on TNT. https://t.co/Rm3tuR19Mj

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 2, 2022