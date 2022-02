NBA, Gary Trent Jr. segna un nuovo record

I Toronto Raptors continuano la loro cavalcata ai Playoff. Partita a rallentatore, adesso la squadra di coach Nurse sta lanciando segnali incoraggianti e nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro vittorie. E il merito è anche dell’exploit di chi meno ci si aspetta: Gary Trent Jr.

Il numero 33 dei canadesi ha messo a segno altri 33 punti con i Miami Heat, che valgono un record speciale. Gary Trent Jr. ha segnato oltre 30 punti in cinque gare consecutive, appaiandosi con DeMar DeRozan per la striscia più lunga della storia dei Raptors.

Gary Trent Jr. has now scored 30+ points in five consecutive games, tying DeMar DeRozan for the longest 30-point game streak in Raptors history. 🎥 @NBApic.twitter.com/qZ0SCl8C7N — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) February 2, 2022

E non finisce qui. Perché il classe ’99, con le sue cinque partite consecutive con più di 30 punti e più di cinque triple segnate, entra in un circolo esclusivo. Soltanto Damian Lillard, James Harden e Stephen Curry vi erano riusciti prima d’ora. Vedere il suo nome insieme ad alcuni dei migliori tiratori della lega non può che essere una soddisfazione per Gary Trent Jr.

