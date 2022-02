Risultati NBA – Giannis abbatte Washington in tripla doppia, Phoenix non si ferma più: ko anche Brooklyn

New Orleans Pelicans 111 – 101 Detroit Pistons

Partiamo dal successo esterno dei Pelicans, che in quel di Detroit superano in rimonta i Pistons e portano a casa la vittoria numero 19 in stagione.

Come anticipato, sono i padroni di casa a prendere il sopravvento nella parte iniziale del match, guadagnando 8 punti di margine al termine del primo tempo (57-65). Tuttavia, trascinati da un Brandon Ingram da 26 punti, gli ospiti risollevano la testa già nel terzo periodo riducendo il gap a meno 3, per poi mettere la freccia nell’ultima frazione di gioco a suon di rimbalzi offensivi e canestri nel pitturato.

Orlando Magic 115 – 126 Chicago Bulls

Successo casalingo col brivido per i ragazzi di Billy Donovan, che nonostante i 29 punti – di cui 20 siglati nel solo primo tempo – del solito DeMar DeRozan rischiano nel finale contro dei Magic più agguerriti del solito.

Dopo aver amministrato la gara per i primi tre quarti, sopra di 10 lunghezze (103-113) a 7 minuti e mezzo dalla fine i Bulls si ritrovano improvvisamente con le polveri bagnate, non riuscendo a trovare la via del canestro per i successivi 4 giri di orologio.

Orlando ne approfitta per pareggiare i conti, ma per fortuna dei padroni di casa LaVine suona la sveglia in casa Bulls e consente ai suoi di rimettere in cassaforte la vittoria.

Washington Wizards 98 – 112 Milwaukee Bucks

33 punti, 15 rimbalzi, 11 assist. Sono gli straordinari numeri di Giannis Antetokounmpo, che nel match casalingo del Fiserv Forum annichilisce la resistenza dei malcapitati Wizards consentendo ai suoi di mettere da parte il successo numero 32 di questa regular season.

Dopo una partenza da incorniciare, che frutta ai Bucks un vantaggio di 13 lunghezze a metà gara (40-53), i campioni in carica staccano improvvisamente la spina consentendo agli avversari – privi di Beal e guidati per l’occasione dai 25 punti di Kuzma – di rientrare in maniera inaspettata in gara, passando addirittura in vantaggio con la tripla di Hachimura a 8 minuti dalla fine.

A quel punto Giannis si mette in proprio realizzando i successivi 5 punti e riportando i suoi avanti, con un successivo parziale di 7-0 che contribuisce a scacciare i fantasmi della rimonta.