Mercato NBA, New Orleans Pelicans interessati a CJ McCollum

Secondo alcune indiscrezioni, la guardia dei Portland Trail Blazers CJ McCollum potrebbe approdare ai New Orleans Pelicans. Infatti la franchigia della Louisiana starebbe cercando un giocatore esperto da affiancare a Zion Williamson e Brandon Ingram durante la prossima stagione.

Per accaparrarsi il giocatore i Pelicans potrebbero offrire come contropartita alcune potenziali prime scelte nei prossimi Draft. McCollum si è rivelato essere un giocatore molto affidabile durante la sua carriera, nonché uno dei leader principali dei Blazers. Tuttavia, l’esplosione del giovane Anfernee Simons potrebbe far sì che Portland ceda alcuni dei suoi migliori giocatori per liberare spazio salariale.

A questo proposito, la franchigia dell’Oregon starebbe pensando di cedere anche Jusuf Nurkic e Robert Covington, per puntare esclusivamente su giovani prospetti da affiancare a Damian Lillard. Inoltre, New Orleans ha sufficiente spazio salariare per firmare la guardia di Portland, che in questa stagione viaggia a medie di 20.8 punti, 4.2 rimbalzi e 4.5 assist a partita.

I Pelicans occupano il dodicesimo posto della Western Conference con un record di 18-32 e vengono da quattro sconfitte consecutive. Il decimo posto valido per il torneo play-in, occupato proprio dai Blazers, dista tre vittorie. L’assenza di Williamson, out dall’inizio della stagione per un infortunio al piede, pesa come un macigno.

Staremo a vedere se al termine della trade deadline McCollum diventerà un nuovo giocatore dei Pelicans.

