NBA, Bradley Beal fuori almeno una settimana

Il momento degli Washington Wizards è tutt’altro che roseo. La squadra di coach Unseld Jr. sta precipitando nella Eastern Conference e l’ultima spiaggia sembra ormai essere il torneo Play-In. La franchigia capitolina, nelle ultime dieci gare, ha un parziale di tre vittorie e sette sconfitte ed è reduce da sei insuccessi consecutivi. Per di più, è orfana di Bradley Beal.

Il numero 3 è alle prese con una distorsione al polso sinistro rimediata nel terzo quarto della gara contro i Grizzlies lo scorso sabato. E, come annunciato dalla squadra, dovrà stare fuori almeno sette giorni. L’incontro con lo specialista non ha dato esito positivo e il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana.

Injury update: Bradley Beal has been diagnosed with an injury to the scapholunate ligament of his left wrist.

He will miss the team’s next four games, beginning tonight in Milwaukee, and will be re-evaluated in approximately one week.

— Washington Wizards (@WashWizards) February 1, 2022