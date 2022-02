NBA, rivelati i partecipanti allo Slam Dunk Contest

Le lancette dell’orologio scorrono anche in direzione dell’All-Star Game 2022, che si terrà tra il 18 e il 20 febbraio a Cleveland. Come lo scorso anno i capitani dei due schieramenti saranno LeBron James e Kevin Durant, rispettivamente per la Western e la Eastern Conference. E sono usciti anche i nomi dei prossimi sfidanti allo Slam Dunk Contest.

Ad annunciare i papabili concorrenti è stato Shams Charania di The Athletic. Secondo quanto da lui riportato, nella gara si affronteranno Jalen Green degli Houston Rockets, Cole Anthony degli Orlando Magic, Juan Toscano-Anderson degli Warriors e Obi Toppin dei New York Knicks – seconda presenza per lui.

Sources: Houston Rockets rookie Jalen Green will headline the NBA Slam Dunk Contest at All-Star Weekend in Cleveland. Expected participants: pic.twitter.com/5Y7rAmESF8 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 1, 2022

Jalen Green sta già facendo vedere le sue grandi capacità e attualmente ha una media di 14.1 punti e 3.3 rimbalzi. Forse, Cole Anthony sta andando anche meglio con i suoi 17.8 punti e 6.0 assist di media. Ruoli un po’ più di nicchia per Toscano-Anderson e Obi Toppin: entrambi sono sotto i 16 minuti di media a gara.

