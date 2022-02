Notte speciale per Giannis Antetokounmpo che segna la sua quarta tripla-doppia in stagione: un bottino da 33 punti, 15 rimbalzi e 11 assist che permette ai Bucks di battere Washington. Una vittoria che cancella la recente sconfitta con Denver, dove Milwaukee ha perso con un divario di 36 punti.

Giannis records his 29th career triple-double. 33 PTS | 15 REB | 11 AST | 2 BLK pic.twitter.com/63a2q1aAKP — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 2, 2022

Giannis Antetokounmpo: “Contro Denver non eravamo in noi”

Una tripla-doppia che permette a Giannis Antetokounmpo di superare Michael Jordan nella classifica all-time di realizzatori di triple doppie. Una prestazione che – in aggiunta con quelle di Jrue Holiday (22 punti), Bobby Portis da 17 e Khris Middleton con 13 punti all’attivo – ha permesso ai Bucks di mettersi alle spalle la sconfitta con Denver. La conferenza stampo post partita di The Greek Freak parte proprio dall’analizzare quella sconfitta:

“Non eravamo in noi contro Denver e devo dire che è stato imbarazzante: non ricordo l’ultima volta che ho perso di 36. Serate del genere capitano, ma stasera siamo stati in grado di andare avanti: abbiamo giocato duro ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Dobbiamo renderci conto di essere forti e continuare a giocare così: le persone ci danno la caccia, ci vedono come i campioni in carica e vogliono la nostra testa, per questo dobbiamo farci trovare pronti”

Una squadra unita per superare le difficoltà e per proteggere i compagni, come dimostra la reazione di Bobby Portis al fallo di Harrell su Antetokounmpo. Un episodio Giannis commenta così:

“Rispetto tutti i miei compagni di squadra, ma oggi di più Bobby per aver reagito. Siamo una squadra, una famiglia e se qualcuno subisce un brutto fallo non possiamo restare a guardare, soprattutto se succede qui a casa nostra”

Mike Budenholzer: “Ho visto tanta qualità”

Soddisfatto sia della prestazione di Giannis Antetokounmpo che della vittoria coach Mike Budenholzer che, nel post partita, commenta così:

“Stasera ho visto tanto basket di alta qualità, è così che si vincono le partite, Avevamo bisogno di vincere per ritrovare la fiducia nei nostri mezzi, Giannis e gli altri hanno fatto un grande lavoro. La stagione è lunga, ma se continuiamo siamo sulla buona strada”

"I thought there was a lot of good basketball tonight."#Bucks coach Mike Budenholzer after win over Wizards. pic.twitter.com/GMYDcSlvj3 — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) February 2, 2022

Leggi anche:

Risultati NBA – Giannis abbatte Washington in tripla doppia, Phoenix non si ferma più: ko anche Brooklyn

NBA, rivelati i partecipanti allo Slam Dunk Contest

Mercato NBA, New Orleans Pelicans interessati a CJ McCollum