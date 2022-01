NBA, All-Star Game: LeBron James scalza Curry; Durant ancora in testa

Ultimo aggiornamento settimanale per quanto riguarda il voto dei fan NBA in vista dell’All- Star Game di Cleveland. I più votati, nelle rispettive Conference di appartenenza, sono per ora LeBron James ( 6. 827. 449 voti) e Kevin Durant (5. 496.513 voti).

NBA All-Star Game, il parziale del fan vote: si vota fino a sabato 22

Nel frontcourt della Western Conference guida dunque il #6 gialloviola, davanti all’MVP NBA in carica Nikola Jokic ( 4.132.522 voti) e a Andrew Wiggins (2.664.571 voti) Quarto posto per Paul George, che insegue l’ex prima scelta e probabilmente sarà costretto a saltare in ogni caso la kermesse causa infortunio. Ja Morant, tra i possibli debuttanti dell’edzione 2022, è sul podio nella categoria ‘guardie’ dell’Ovest confermandosi in 2ª posizione dietro a Steph Curry. Alle sue spalle, terzo posto per Luka Doncic. Al quarto posto sempre Klay Thompson.

A Est, dietro a Durant si piazza Giannis Antetokounmpo, capitano delle ultime due edizioni. Premiata la grande stagione dei Chicago Bulls, che hanno DeRozan più votato tra le guardie ( 4.121.034 voti) e LaVine terzo a completare il podio. Si vota fino a sabato 22. Confermata la diretta televisiva su TNT il 27 gennaio per l’ufficialità dei capitani e dei due quintetti.

Lakers’ LeBron James leads all players in fan votes for the latest returns of the All-Star Game: pic.twitter.com/dwlcP9T0S1 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2022

